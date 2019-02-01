На Прикарпатті оголосили штормове попередження через туман

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Видимість складає 100-500 м

В Івано-Франківській області через туман оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Так, через туман видимість складає 100-500 метрів.

"Штормове попередження! У першій половині дня 1 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів", - вказано у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, у Києві у п'ятницю, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. У КМДА рекомендували водіям в умовах туману знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими авто; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.

РБК-Україна також писало, що в Україні на 1 лютого 2019 синоптики прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Зокрема, у північних, вночі в західних, а вдень і в центральних областях очікуються опади, на решті території переважно сухо. У більшості областей країни туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Додамо, народний синоптик Наталя Діденко заявила, що тепла погода триватиме до кінця наступного тижня. За попередніми прогнозами, похолодання прийде з 8 лютого.