ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 03:31
На Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу
Ілюстративне фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Автодорогу Н-09 наразі розчищає спецтехніка

У Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини. Про  це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор у Facebook.

Для розчищення дороги направлено спецтехніку.

"Близько 19:00 сьогодні на дорозі Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів, км 154+000, поблизу с. Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб. м", - йдеться в повідомленні.

У автодорожному агентстві просять враховувати описану ситуацію при плануванні подорожей.

Нагадаємо, 25 січня у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут поблизу гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті чого один із них загинув.

Перед походом туристи цікавились у рятувальників щодо небезпечності маршруту, однак незважаючи на попередження вирішили піти в гори і під час спуску зірвали лавину, яка повністю засипала їх.

Дорожники попередили про небезпеку через сніг на трасах Західної України "Укравтодор" розповів про заблоковані траси через снігопад
Новини України дорогилавинаЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся