На Закарпатті в результаті сходження лавини перекрито автодорогу

Ілюстративне фото: лавина (wikimedia.org/dahu1)

Автодорогу Н-09 наразі розчищає спецтехніка

У Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор у Facebook.

Для розчищення дороги направлено спецтехніку.

"Близько 19:00 сьогодні на дорозі Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів, км 154+000, поблизу с. Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб. м", - йдеться в повідомленні.

У автодорожному агентстві просять враховувати описану ситуацію при плануванні подорожей.

Нагадаємо, 25 січня у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут поблизу гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті чого один із них загинув.

Перед походом туристи цікавились у рятувальників щодо небезпечності маршруту, однак незважаючи на попередження вирішили піти в гори і під час спуску зірвали лавину, яка повністю засипала їх.