В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Зранку 1 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения утром 1 февраля мокрый, в Волынской и Луганской областях местами заснеженный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Как отмечается, по состоянию на 08:00, наблюдаются осадки в виде кратковременного снега в Волынской и Тернопольской областях. Снег с дождем в Ровенской области, слабый дождь в Винницкой области. На остальной территории туман.

Средняя температура воздуха -1+3°С. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха 0 -4°С. Состояние покрытия мокрый, на Вишковском и Ужоцком перевалах местами заснеженное.

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снежной каши, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня, 1 февраля, густой туман, на дорогах местами гололедица.

РБК-Украина писало, что в Украине на 1 февраля 2019 года синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. В частности, в северных, ночью в западных, а днем и в центральных областях ожидаются осадки, на остальной территории преимущественно сухо. В большинстве областей страны туман, на дорогах местами гололедица.