Завтра в Україні очікуються дощі з мокрим снігом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, опади прогнозують у північних, західних і центральних областях

В Україні 1 лютого 2019 року синоптики прогнозують дощ місцями із мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру.

Як зазначається, 1 лютого у північних, вночі також і в західних, а вдень і у центральних областях очікується невеликий дощ місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу , у Карпатах до 6° морозу; вдень 0-5° тепла, у Криму та місцями в Приазов'ї 6-11° тепла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Києві сьогодні, 31 січня, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця, невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко розповіла: в найближчі дні над Україною переважатиме тепла повітряна маса атлантичного походження. Вона принесе підвищення температури повітря, тумани та дощі.