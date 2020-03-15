В "Укравтодорі" розповіли про проїзд по дорогах державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Зокрема, станом на 6 ранку неділі, 15 березня, на території країни без опадів, лише місцями невеликий сніг у Київській та Рівненській областях.

"Покриття на дорогах державного значення переважно сухе. На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий. Температура повітря -3-5 градусів", - вказано у повідомленні.

При цьому на дорогах державного значення, де є загроза виникнення ожеледиці, виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів та заокруглень.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

"Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 66 одиниць техніки та 79 робітників", - інформують в "Укравтодорі".

Нагадаємо, у результаті сильної негоди в Україні без електропостачання опинилися понад 150 населених у пунктів у 6 областях.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні було оголошено штормове попередження. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру майже у всіх областях. Негода також очікувалася у Києві та Київській області.

Крім того, в гідрометцентрі прогнозували суттєве похолодання в Україні сьогодні, 15 березня. Очікується, що температура повітря вдень знизиться до +3...+5 градусів, а вночі прогнозують мороз до -2...-4 градусів. Опадів сьогодні не очікують.