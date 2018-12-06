Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +4

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 6 грудня 2018 практично на всій території України без опадів, у східних областях можливий сніг з дощем, температура повітря вдень від -1 до +4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до +4, вночі від -1 до -4. У північних областях хмарно, вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -3. У центральній частині теж без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до +1.

На сході дощі з мокрим снігом, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +2. На півдні хмарно, але без опадів, температура вдень від 0 до +3, вночі від -1 до +2. У Криму вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в Україні 6 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 грудня без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області