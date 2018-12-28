Погода на сьогодні: в Україні дощі з мокрим снігом, вдень до +5

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 28 грудня 2018 в Україні переважно дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -7 до +5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +1 до +5, вночі від -1 до +2. У північних областях вдень від -7 до +4, вночі від -1 до -13. В центрі вдень від -3 до +3, вночі від 0 до -7.

На сході сніг, вдень від -2 до -7, а вночі від -6 до -13. На півдні дощі, температура вдень від +2 до +5, вночі від -2 до +1. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від 0 до -2.

Фото: погода в Україні на 28 грудня 2018

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 грудня дощі з мокрим снігом, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3. Вітер західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області