"Укравтодор" розповів про ситуації на дорогах через снігопад

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху діють у трьох областях

У зв’язку зі складними погодними умовами в Україні введено обмеження руху у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Як зазначаєтьбся, тимчасові обмеження на рух великовагових транспортних засобів введено на таких дорогах державного зазначення:

Кіровоградська область

1) М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 578+928 – км 703+226 (від м. Кропивницький до межі із Черкаською областю);

2) М-13 Кропивницький – Платонове, км 0+000 – км 76+432 (від м. Кропивницький – до межі із Миколаївською областю);

3) Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 0+000 – км 81+735 (від м. Кропивницький до межі із Дніпропетровською областю);

4) М-22 Полтава – Олександрія, км 126+781 – км 163+710 (від. Олександрія до межі із Полтавською областю).

З 09-30 год. закрито рух (в’їзд) для великовагового транспорту у м. Кропивницький по а/д М-12, Н-14, Н-23.

Миколаївська область

1) М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+432 – км 157+067 (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);

2) Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ),

км 68+000 – км 109+000 (від м. Первомайськ до м. Южноукраїнськ).

Київська область

З 14-00 год. 23.01.2019 р. обмежено рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів на окремих ділянках доріг загального користування по Київській області.

м. Київ

З 17-00 до 21-00 год. перекрито рух для великогабаритного транспорту на в`їзд в м. Київ.

Як зазначили в "Укравтодорі", про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Як писало РБК-Україна, "Укравтодор" зняв обмеження руху на трасі Київ-Одеса із 16:30 23 січня.

Нагадаємо, у Києві вночі, 24 січня, продовжиться снігопад, на дорогах ожеледиця.