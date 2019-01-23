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У Києві вночі продовжиться снігопад

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 18:06
У Києві вночі продовжиться снігопад
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невеликий сніг очікується в столиці також 25-26 січня

У Києві вночі, 24 січня, продовжиться снігопад, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За прогнозом синоптиків, завтра північно-східний вітер, 5-10 м/с, температура вночі від -8 до -10 градусів, удень - від -5 до -7. Невеликий сніг очікується в Києві також 25-26 січня.

Для належної роботи снігоприбиральної техніки у КМДА закликали водіїв не паркувати автомобілі вздовж вулиць і доріг та в заборонених для цього місцях.

Переконливо просимо киян в період погіршення погодних умов не користуватися особистими авто і, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, у зв'язку з ускладненням погодних умов, в Київ з 17:00 до 21:00 тимчасово заборонили в'їзд великовагового та великогабаритного транспорту. Зокрема, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), опади у вигляді снігу спостерігаються у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Хмельницькій областях та в Києві. Крім того, в Одеській області - дощ зі снігом, а в Миколаївській і Херсонській областях - дощ.

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Новини України ГідрометцентрКиїв
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