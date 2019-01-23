Снігопади накрили Україну: головне

Майже на всій території України спостерігаються снігопади
Снігопади в Україні сьогодні, 23 січня 2019 року, спостерігаються майже по всій території країни. Детально про ситуацію у регіонах - у матеріалі РБК-Україна.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), опади у вигляді снігу спостерігаються у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Хмельницькій областях та у Києві. Крім того, в Одеській області - дощ зі снігом, а Миколаївській та Херсонській областях - дощ.
За даними "Укратодору", найскладніші погодні умови спостерігаються в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.
Рух обмежено на трасах:
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬОпубліковано Укравтодор Середа, 23 січня 2019 р.
Як повідомляє місцеве видання "Новости N", в північній частині області, зокрема в Арбузинському, Первомайському районах висота снігового покриву подекуди досягає одного метра.
Обмеження руху введено на:
Фото: ситуація на дорогах Миколаївської області (novosti-n.org)
Рух обмежено на трасі М-05 Київ - Одеса.
Забезпечення проїзду на автодорозі М-05 Київ-Одеса км 221 (Черкаська область)
Забезпечення проїзду на автодорозі М-05 Київ-Одеса км 221 (Черкаська область)Опубліковано Служба автомобільних доріг у Черкаській області Середа, 23 січня 2019 р.
У Київській області сьогодні з 14:00 обмежено рух вантажівок.
Т-10-12 Київ-Боярка
Ліквідація наслідків негоди на автомобільній дорозі Т-10-12 Київ-БояркаОпубліковано Служба автомобільних доріг у Київській області Середа, 23 січня 2019 р.
У Києві до 21:00 буде перекрито рух для вантажівок на в`їзд до міста.
Фото: рух у столиці ускладнено
Фото: затори у Києві (РБК-Україна)
Фото: ситуація у Вінницькій області (http://vn.dsns.gov.ua)
Як повідомляє місцеве видання Вiнниця.info, у Вінниці висота снігового покриву не менше 10-15 см, комунальники прибирають вулиці міста від снігу, вoдіїв просять за мoжливoсті не користуватися власним транспoртом.