Снігопади накрили Україну: головне

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже на всій території України спостерігаються снігопади

Снігопади в Україні сьогодні, 23 січня 2019 року, спостерігаються майже по всій території країни. Детально про ситуацію у регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), опади у вигляді снігу спостерігаються у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Хмельницькій областях та у Києві. Крім того, в Одеській області - дощ зі снігом, а Миколаївській та Херсонській областях - дощ.

За даними "Укратодору", найскладніші погодні умови спостерігаються в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

Кіровоградська область

Рух обмежено на трасах:

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (від м. Кропивницький до межі із Черкаською областю);

М-13 Кропивницький - Платонове (від м. Кропивницький - до межі із Миколаївською областю);

Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя, (від м. Кропивницький до межі із Дніпропетровською областю);

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).

М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине, (від м. Знам’янка до межі із Дніпропетровською областю);

М-22 Полтава - Олександрія (від м. Олександрія до межі із Полтавською областю).

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ Опубліковано Укравтодор Середа, 23 січня 2019 р.

Миколаївська область

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", в північній частині області, зокрема в Арбузинському, Первомайському районах висота снігового покриву подекуди досягає одного метра.

Обмеження руху введено на:

М-13 Кропивницький - Платонове (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, (від межі із Кіровоградською областю до м. Миколаїв);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (від м. Первомайськ до м. Южноукраїнськ).

Фото: ситуація на дорогах Миколаївської області (novosti-n.org)

Одеська область

Рух обмежено на трасі М-05 Київ - Одеса.

Київська область

У Київській області сьогодні з 14:00 обмежено рух вантажівок.

Т-10-12 Київ-Боярка Ліквідація наслідків негоди на автомобільній дорозі Т-10-12 Київ-Боярка Опубліковано Служба автомобільних доріг у Київській області Середа, 23 січня 2019 р.

Київ

У Києві до 21:00 буде перекрито рух для вантажівок на в`їзд до міста.

Фото: рух у столиці ускладнено

Фото: затори у Києві (РБК-Україна)

Вінницька область

Фото: ситуація у Вінницькій області (http://vn.dsns.gov.ua)

Як повідомляє місцеве видання Вiнниця.info, у Вінниці висота снігового покриву не менше 10-15 см, комунальники прибирають вулиці міста від снігу, вoдіїв просять за мoжливoсті не користуватися власним транспoртом.