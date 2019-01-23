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Снігопади накрили Україну: головне

Новини » Інфраструктура    23.01.2019 - 17:50
Снігопади накрили Україну: головне
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже на всій території України спостерігаються снігопади

Снігопади в Україні сьогодні, 23 січня 2019 року, спостерігаються майже по всій території країни. Детально про ситуацію у регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), опади у вигляді снігу спостерігаються у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Хмельницькій областях та у Києві. Крім того, в Одеській області - дощ зі снігом, а Миколаївській та Херсонській областях - дощ.

За даними "Укратодору", найскладніші погодні умови спостерігаються в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

Кіровоградська область

Рух обмежено на трасах:

  • М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка (від м. Кропивницький до межі із Черкаською областю);
  • М-13 Кропивницький - Платонове (від м. Кропивницький - до межі із Миколаївською областю);
  • Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя, (від м. Кропивницький до межі із Дніпропетровською областю);
  • Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, (від м. Кропивницький до межі із Миколаївською областю).
  •  М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине, (від м. Знам’янка до межі із Дніпропетровською областю);
  • М-22 Полтава - Олександрія (від м. Олександрія до межі із Полтавською областю).
 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Опубліковано Укравтодор Середа, 23 січня 2019 р.

Миколаївська область

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", в північній частині області, зокрема в Арбузинському, Первомайському районах висота снігового покриву подекуди досягає одного метра.

Обмеження руху введено на:

  • М-13 Кропивницький - Платонове (від межі із Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);
  •  Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, (від межі із Кіровоградською областю до м. Миколаїв);
  • Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (від м. Первомайськ до м. Южноукраїнськ).
 

Фото: ситуація на дорогах Миколаївської області (novosti-n.org)

Одеська область

Рух обмежено на трасі М-05 Київ - Одеса.

 

 
Забезпечення проїзду на автодорозі М-05 Київ-Одеса км 221 (Черкаська область)

Забезпечення проїзду на автодорозі М-05 Київ-Одеса км 221 (Черкаська область)

Опубліковано Служба автомобільних доріг у Черкаській області Середа, 23 січня 2019 р.

Київська область

У Київській області сьогодні з 14:00 обмежено рух вантажівок.

 
Т-10-12 Київ-Боярка

Ліквідація наслідків негоди на автомобільній дорозі Т-10-12 Київ-Боярка

Опубліковано Служба автомобільних доріг у Київській області Середа, 23 січня 2019 р.

Київ

У Києві до 21:00 буде перекрито рух для вантажівок на в`їзд до міста.

Снігопади накрили Україну: головне

Фото: рух у столиці ускладнено 

 

Фото: затори у Києві (РБК-Україна)

Вінницька область

 

Фото: ситуація у Вінницькій області (http://vn.dsns.gov.ua)

Як повідомляє місцеве видання Вiнниця.info, у Вінниці висота снігового покриву не менше 10-15 см, комунальники прибирають вулиці міста від снігу, вoдіїв просять за мoжливoсті не користуватися власним транспoртом.

У Київ обмежили в'їзд вантажівок "Укравтодор" розповів про ситуації на дорогах через снігопад
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