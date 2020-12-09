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У Києві попередили про ожеледицю і пориви вітру

Київ, Середа 09 грудня 2020 15:04
У Києві попередили про ожеледицю і пориви вітру
Фото: засніжений Київ (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Києві в четвер, 10 грудня, очікується ожеледиця на дорогах та пориви вітру. Киян закликали бути обережними в цих погодних умовах.

Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Відзначається, що протягом дня можливі пориви вітру до 15-18 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки перший або жовтий.

У зв'язку з такими погодними умовами, влада закликала мешканців бути обережними, щоб уникнути травматичності і аварій. Для цього водіїв попросили дотримуватися швидкісних обмежень і уникати небезпечних маневрів, а пішоходів - не поспішати і ходити розслаблено, не ступаючи на всю стопу і не тримаючи руки в кишенях.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в найближчі три дні значно погіршиться. Синоптики прогнозують дощ зі снігом, мокрий сніг та ожеледь.

У четвер і п'ятницю, 10-11 грудня, на Правобережжі прогнозується мокрий сніг та дощ, місцями можливий ожеледь. На решті території опадів не очікується. У північно-східній частині, північних і центральних областях місцями прогнозується ожеледиця.

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