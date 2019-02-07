"Укравтодор" визначився з пріоритетами ремонту доріг у 2019 році

Планується відремонтувати кілька ділянок доріг державного значення

На ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году будет направлено 19 млрд грн. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закатать в асфальт: какие трассы власти отремонтируют в 2019 году за 50 млрд гривен".

Как сообщил РБК-Украина советник главы "Укравтодора" Александр Кава, приоритетными для ведомства в этом году будут несколько инвестиционных проектов. "Во-первых, это дорога Н-08 Запорожье-Мариуполь, на ремонт которой будет направлен 1 млрд грн. Во-вторых, на завершение всех работ на трассе М-15 Одеса-Рени будет израсходовано 1,5 млрд грн. В-третьих, на ремонт дороги Н-14 Кропивницкий-Николаев запланировано направить 1 млрд грн", - сообщил Кава.

Еще 2 млрд грн предусмотрены на реконструкцию дороги Решетиловка-Днепр, уточнил собеседник. "Это ответвление от трассы Киев-Полтава. По сути, после завершения работ от Киева до Днепра будет скоростное шоссе - полноценная дорога первой категории. Это четырехполосная дорога с разделителем посредине трасы. Более того, можно сказать, что скоростное шоссе будет не от Киева до Днепра, а даже до Запорожья, поскольку между Днепром и Запорожьем уже сейчас действует такая дорога", - добавил Кава.

В этом году продолжиться и реализация проекта GО Highway, который должен связать порты Черного и Балтийского морей автотрассами по направлению Одесса - Умань – Львов - Краковец - до Западной Европы. В 2019 году основные работы будут сосредоточены между Винницей и Уманью, а также на участках в Одесской, Николаевской, Киевской и Черкасской областях. На эти цели планируется направить в этом году около 4 млрд грн.

Также в "Укравтодоре" намерены потратить 200 млн гривен на строительство северного объезда города Ровно. Это освободит город от транзитного транспорта, который едет через центр города в направлении Луцка, Ковеля и контрольно-пропускных пунктов Устилуг и Ягодин. В "Укравтодоре" также предусмотрели 1 млрд грн на ремонты трасс в восточных областях, в частности, в Харьковской области.

Как сообщало РБК-Украина, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

В августе 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении взять кредит ЕБРР и ЕИБ в сумме 160 млн евро на ремонт участка Киев-Кипти. По его словам, ремонт должен начаться весной 2019 года.