Вкрали понад 1 млн гривень на проведенні дорожніх робіт: поліція викрила зловмисників

На Кіровоградщині правоохоронці викрили зловмисників на розкраданні державних коштів. Вони наживалися на дорожньо-ремонтних роботах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
За даними слідства, протягом вересня-грудня 2019 року шестеро осіб з числа керівництва підприємством з дорожньо-будівельних робіт та його працівники, вкрали понад 1 млн гривень.
Так, зловмисники створили видимість виконання договору підряду за поточним ремонтом дороги місцевого значення. Проте робота була виконана не відповідно до документації.
Правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам організованої злочинної групи. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала схему, яка становила загрозу оборонному потенціалу України. Шахраї купували неякісне обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.