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Не тільки для України. США схвалили продаж Великобританії ПТРК Javelin

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Вашингтон, Вівторок 02 серпня 2022 01:42
Не тільки для України. США схвалили продаж Великобританії ПТРК Javelin Фото: США схвалили продаж ПТРК Javelin Великобританії (facebook.com/pressifonews)
Автор: Константин Широкун

Держдепартамент США схвалив продаж Сполученому Королівству легких протитанкових реактивних комплексів Javelin на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Уряд Великобританії раніше запросив покупку 513 легких протитанкових ракетних комплексів Javelin. Основним підрядником у їх виробництві стане Javelin Joint Venture, спільне підприємство Lockheed Martin і Raytheon Technologies.

За два з половиною десятиліття компанії виготовили понад 50 тисяч ракет і 12 тисяч командно-пускових установок багаторазового використання до них.

США планує залишити Javelin на озброєнні до 2050 року. Lockheed Martin взяло на себе зобов'язання постійно модернізувати ПТРК, враховуючи зміну оперативних потреб.

Нагадаємо, 20 липня представники оборонних відомств провели четверту зустріч у форматі "Рамштайн". В ході переговорів глава Пентагону заявив, що війна знаходиться на вирішальному етапі і важливо посилити підтримку України.

В цей же день в США оголосили про новий пакет військової допомоги для боротьби з армією РФ - вона включає ще 4 РСЗВ HIMARS.

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