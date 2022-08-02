Не тільки для України. США схвалили продаж Великобританії ПТРК Javelin

Держдепартамент США схвалив продаж Сполученому Королівству легких протитанкових реактивних комплексів Javelin на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Уряд Великобританії раніше запросив покупку 513 легких протитанкових ракетних комплексів Javelin. Основним підрядником у їх виробництві стане Javelin Joint Venture, спільне підприємство Lockheed Martin і Raytheon Technologies.

За два з половиною десятиліття компанії виготовили понад 50 тисяч ракет і 12 тисяч командно-пускових установок багаторазового використання до них.

США планує залишити Javelin на озброєнні до 2050 року. Lockheed Martin взяло на себе зобов'язання постійно модернізувати ПТРК, враховуючи зміну оперативних потреб.