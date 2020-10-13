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ЄС має намір спростити подорожі на своїй території

Вівторок 13 жовтня 2020 04:23
ЄС має намір спростити подорожі на своїй території
Фото: прапор Євросоюзу (flickr.com-Campus France)
Автор: Артур Родивилов

Європейська комісія хотіла б, щоб тестування було "кращою альтернативою" карантину для мандрівників. ЄК доручила експертам в області охорони здоров'я розробити відповідні протоколи.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Це також вимагатиме від країн-членів ЄС "взаємного визнання" тестів на COVID-19, що дозволить бізнесменам і простим туристами, що прибувають в країну, скоротити тривалість карантину або уникнути його, надавши медичну довідку, яка свідчить про негативний результат на коронавірус, повідомляє газета.

Очікується, що Великобританія буде брати участь у цій схемі до тих пір, поки не покине Євросоюз в кінці року, але може залишатися в ній після Brexit, йдеться в статті з посиланням на джерела в ЄС.

Минулого тижня країни ЄС узгодили спільну систему тестуванні на COVID-19 та карантину для туристів з ЄС і інших мандрівників під час пандемії.

Система спрямована на те, щоб покласти край плутанині обмежень по всій Європі та відновити вільне пересування людей. Згідно з повідомленням, міністри закордонних справ ЄС підпишуть запропоновану систему у вівторок.

Нагадаємо, Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

Нагадаємо, у Чехії з понеділка, 12 жовтня, набрали чинності нові обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Крім того, через погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин.

Також РБК-Україна писало, що через несприятливу ситуацію з коронавірусом у Польщі ввели тотальний масковий режим.

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