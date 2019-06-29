З України до Італії запустять пором

З Українського порту Чорноморська до італійського міста Барі буде ходити пором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал у Facebook.

Повідомляється, що це питання було обговорене делегацією українського уряду під час робочого візиту до Італії.

Вони відзначили, що Барі є приморським містом у Південній Італії та одним з найбільших міст у регіоні поряд з Неаполем, де зосереджено великий туристичний і економічний центр, а також найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

У той же час наголошується, що Чорноморськ є одним з найбільших портів України, вантажообіг якого у 2018 році склав 21,5 млн тон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що аеропорт "Київ" у вересні тимчасово закриють. У прес-службі аеропорту повідомили, що він буде закритий на 10 днів з 2 по 12 вересня для проведення реконструкції взлітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, що Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.