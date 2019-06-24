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Аеропорт "Київ" у вересні тимчасово закриють

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 16:12
Аеропорт "Київ" у вересні тимчасово закриють
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Реконструкція відбуватиметься з 2 по 12 вересня

Аеропорт "Київ" закриють на десять днів для ремонту злітно-посадкової смуги. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі аеропорту.

Так, реконструкція відбуватиметься з 2 по 12 вересня.

"Аеропорт "Київ" закриється на 10 днів. З 2-го по 12 буде відбуватись реконструкція злітно-посадкової смуги. Це плановий ремонт", - повідомили в прес-службі.

Також вказано, що всі авіакомпанії були повідомлені про планові ремонтні роботи заздалегідь.

"Усі рейси перенаправляються до "Борисполя". Зліт і приліт буде звідти. Пасажирам це повідомляє авіакомпанія. Уся ця інформація буде вказуватись у квитках пасажирів", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, 19 червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 мільйонів гривень на проектні роботи по реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра, про що розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як писало РБК-Україна, пасажиропотоки через аеропорти України за січень-березень 2019 року зросли на 21% до 4,4 млн осіб. Згідно з даними Міністерства інфраструктури, з початку року пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" виріс на 14,9% до 1,69 млн пасажирів, в аеропорту "Львів" імені Данила Галицького - на 53,5% до 370 тисяч пасажирів.

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