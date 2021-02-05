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СБУ викрила міжнародне угруповання фальшивомонетників

Київська область, П'ятниця 05 лютого 2021 16:49
СБУ викрила міжнародне угруповання фальшивомонетників
Фото: фальшиві гроші (don.gp.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Київській області Служба безпеки України викрила міжнародне угруповання, яке займалося виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів. Затриманим ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до складу угрупування входили 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземців. Вони виготовляли та збували фальшиві гроші за 50% від номінальної вартості долара. Клієнтів ділки знаходили через особисті зв’язки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення. Крім того, були знайдені вогнепальна зброя та гроші, отримані злочинним шляхом.

Фото: СБУ викрила угрупування фальшивомонетників (ssu.gov.ua)

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру у вчиненні злочинів.

Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці викрили ділків, які займалися виготовленням фальшивих купюр, їх передачею та збутом. Переважно це була національна валюта номіналом 500 гривень.

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