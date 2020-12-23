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З України хотіли незаконно вивезти одне з восьми унікальних видань "Кобзаря"

Автор: Игорь Литвиненко

З України за кордон планували нелегально вивезти унікальне прижиттєве видання "Кобзаря" Тараса Шевченка 1860 року. Таких видань в Україні залишилося всього вісім.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Контрабанду планував мешканець Києва на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур'єра, який повинен був вивезти раритетне видання через пункт пропуску "Ягодин".

"За попередніми висновками експертів, вилучене видання "Кобзаря" є однією з останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США. Зараз в Україні за офіційними даними залишилося тільки 8 примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни", - повідомили в СБУ.

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Також у контрабандиста виявили понад 200 срібних монет і прикрас часів кельтської і Римської культур.

Фото: вилучення видання "Кобзаря" і предметів старовини (ssu.gov.ua)

"Вилучене раритетне видання та предмети старовини будуть спрямовані на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Після завершення розслідування вилучені культурні цінності планують передати в Музейний фонд України.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку грудня в аеропорту "Бориспіль" затримали партію діамантів на 17 млн гривень.

Також повідомлялося, що СБУ запобігла контрабанду авіаційного обладнання на Близький Схід.

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