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СБУ запобігла вивезенню авіаційного обладнання на Близький Схід

Миколаєв, Середа 16 грудня 2020 13:11
СБУ запобігла вивезенню авіаційного обладнання на Близький Схід
Фото: літак (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України у Миколаєві запобігла незаконному вивезенню авіаційного обладнання військового призначення в одну з країн Близького Сходу. Зловмисники намагалися приховати контрабандні деталі серед устаткування літака.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, продукцію фігуранти справи "замаскували" під бортове обладнання літака, який чекав проходження технічного обслуговування, після чого він повинен був вилетіти за межі України. В той же час, у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України.

Вилучену продукцію направили на експертизу. Після експертного висновку буде ухвалюватися рішення про відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Фото: авіаційне обладнання (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ у Луганській області викрила групу осіб, яка продавала приватним залізничним підприємствам старі запчастини гальмівних систем під виглядом нового обладнання.

Крім того, СБУ припинила контрабанду російських комплектуючих до вертольотів до країн Африки. Товари планували вивезти через аеропорт "Бориспіль".

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