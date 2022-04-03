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Україна матиме по 10 протитанкових систем на кожен російський танк, - Блінкен

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Вашингтон, Неділя 03 квітня 2022 16:26
Україна матиме по 10 протитанкових систем на кожен російський танк, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe / Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Україна незабаром матиме по 10 протитанкових систем на кожен російський танк. Державний секретар США Ентоні Блінкен обіцяє продовжувати постачання західних зразків озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента CNN Наташі Бертранд.

"На кожен російський танк скоро в Україні припадатиме 10 протитанкових систем", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Норвегія після звернення президента України Володимира Зеленського до місцевого парламенту вирішила передати протитанкове озброєння.

Зазначимо, до цього прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обіцяв передати Україні ще 6 000 бойових ракет на додаток до вже поставлених 4 тисяч ракет для протитанкових систем NLAW і Javelin.

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