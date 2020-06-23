Україну очікують пікові виплати за держборгом: НБУ оприлюднив графік

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 квітня 2020 року. Пікові виплати припадуть на III квартал.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Також у III кварталі необхідно виплатити 10,172 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

За даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 14,926 млрд доларів, з яких 10,709 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,217 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 6,112 млрд доларів, і на I квартал - 4,045 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом МВФ, зовнішній борг України зросте у 2020 році до 93,0 млрд доларів (з 78,8 млрд доларів у 2019 році), відношення держборгу до ВВП збільшиться до 65,4% (з 50,4% у 2019 році).

Нагадаємо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).