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Україну очікують пікові виплати за держборгом: графік Мінфіну на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Україна в 2021 році повинна виплатити 599,06 млрд гривень заборгованості за державним боргом. З цієї суми платежі по внутрішньому боргу складуть 438,57 млрд гривень, по зовнішньому - 160,49 млрд гривень.

Прогнозні щомісячні платежі по державному боргу в 2021 році за діючими договорами за станом на 1 квітня 2021 року оприлюднені на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, у червні 2021 року Україна має повернути кредиторам 70,69 млрд гривень, у червні - 73,87 млрд гривень, у вересні - 103,64 млрд гривень.

Із загальної суми 599,06 млрд гривень погашення боргу складе 454,02 млрд гривень, процентні платежі - 145,04 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,244 млрд доларів, з яких 12,990 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,254 млрд доларів - відсотки.

Як повідомляло РБК-Україна, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року виріс на 3,91 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів.

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