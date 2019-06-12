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Україну завтра відвідає глава ОБСЄ


Лайчак проведе переговори з Клімкіним

Діючий глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак у четвер, 13 червня, відвідає Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Вказано, що глава МЗС Павло Клімкін проведе з Лайчаком переговори.

"13 червня 2019 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе переговори з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ Словацької республіки М. Лайчаком у рамках його візиту в Україну", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що це вже другий в цьому році візит Лайчака в Україну.

"Основним питанням порядку денного зустрічі з діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України", - поінформували у МЗС.

Нагадаємо, в квітні голова ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак заявив, що Україна є найбільшим пріоритетом для ОБСЄ. Він підкреслював, що мінські домовленості є безальтернативними.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні Лайчак у рамках візиту на Донбас провів зустріч зі спостерігачами місії ОБСЄ. Глава організації закликав спостерігачів місії ОБСЄ продовжувати роботу на Донбасі.

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