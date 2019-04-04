Лайчак: Україна є найбільшим пріоритетом для ОБСЄ

ОБСЄ працює над сприянням втіленню дев'яти пунктів, які мають "розбудувати довіру" на Донбасі

Очільник ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак заявив, що Україна є найбільшим пріоритетом для ОБСЄ. Про це він заявив під час слухань Комісії США з питань безпеки та співпраці в Європі, повідомляє РБК-Україна, посилаюсь на "Голос Америки".

За його словами, Мінські домовленості є безальтернативними. Він заявив, що ОБСЄ працює над сприянням втіленню дев'яти пунктів, які мають "розбудувати довіру" на Донбасі.

Серед тих пунктів є ремонт мосту в Станиці Луганській, захист цивільної інфраструктури, розмінування, обмін затриманими, вирішення екологічних питань.

В лютому Лайчак обговорив ці пункти окремо з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, а також з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За його словами, тоді сторони підтримували ці пункти.

"Протистояння однозначним, масштабним та невиправленим порушенням всіх 10 основних принципів ОБСЄ має бути серед найвищих пріоритетів керівництва ОБСЄ", - заявив сенатор Роджер Вікер під час слухань.

Раніше представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Євген Марчук заявляв, що Україна готова відремонтувати міст у Станиці Луганській в односторонньому порядку. За його словами, РФ практично не дає гарантій припинення вогню під час ремонту.