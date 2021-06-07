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Україну завтра накриють грози: рятувальники нагадали про правила поведінки

Автор: Андрій Василюк

В Україні завтра, 8 червня, очікується погіршення погодних умов - дощі з грозами. Рятувальники нагадали українцям, як слід себе поводити під час такої погоди.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Telegram.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 8 червня вдень в Україні грози", - поінформували надзвичайники, наголосивши на основних правилах поведінки під час такої погоди.

Що не можна робити під час грози:

  • Використовувати на відкритому просторі свій мобільний телефон, крім випадків, коли потрібно викликати допомогу;
  • Стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;
  • Ховатися в лісі від грози на узвишші.

Як зазначили в ДСНС, на відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглибленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня. Синоптики попередили, що Україна опиниться у центрі потужного північно-східного циклону.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

Минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

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