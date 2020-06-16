Україну завтра накриють дощі з градом

У середу, 17 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грозах і шквальний вітер.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завтра в Україні очікуються грози. Вдень в окремих районах, крім крайнього сходу, прогнозуються град і шквальний вітер 15-20 м/с.

У західних областях місцями очікується значний дощ.

Нагадаємо, в Україні сьогодні очікується до +29, у деяких регіонах очікується дощ.

Крім того, спека в Києві третій день поспіль б'є температурні рекорди.