Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень
Дощ, який розпочався у вихідні, перекачує на першу половину тижня. Але без сонця українці все ж таки не залишаться.
Про те, якою буде погода протягом найближчих п'яти днів, пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Понеділок, 12 вересня
У цей день варто чекати на дощ, місцями з грозами. Дощі очікуються усюди, грози додадуться ближче на схід. Сонячно буде лише у Сумах. Температура повітря варіюватиметься від +11...+14 на заході, +17...+19 на сході, +18...+21 по лінії Запоріжжя, на півдні - +19...+21.
Вівторок, 13 вересня
Аналогічна погода очікується, як і на день раніше. Щоправда, грози не очікуються. Температура повітря буде нижчою, ніж удень нижче. Температура повітря вдень підніметься максимум до +21 градуса залежно від регіону.
Середа, 14 вересня
Цього дня вигляне сонце. День буде теплим та без дощів. При цьому температура повітря не підніметься вище за ту, що була днем раніше.
Четвер, 15 вересня
Сонце вигляне на заході, на решті території – дощ. Температурний режим збережеться у межах минулого дня.
П'ятниця, 16 вересня
Наприкінці тижня знову підуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +17…+21 вдень. На півдні буде ще тепліше.
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