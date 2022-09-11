ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Новость на русском →
Україна, Неділя 11 вересня 2022 19:16
Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень Фото: з'явився прогноз на робочий тиждень 12-16 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Дощ, який розпочався у вихідні, перекачує на першу половину тижня. Але без сонця українці все ж таки не залишаться.

Про те, якою буде погода протягом найближчих п'яти днів, пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 12 вересня

Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

У цей день варто чекати на дощ, місцями з грозами. Дощі очікуються усюди, грози додадуться ближче на схід. Сонячно буде лише у Сумах. Температура повітря варіюватиметься від +11...+14 на заході, +17...+19 на сході, +18...+21 по лінії Запоріжжя, на півдні - +19...+21.

Вівторок, 13 вересня

Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Аналогічна погода очікується, як і на день раніше. Щоправда, грози не очікуються. Температура повітря буде нижчою, ніж удень нижче. Температура повітря вдень підніметься максимум до +21 градуса залежно від регіону.

Середа, 14 вересня

Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Цього дня вигляне сонце. День буде теплим та без дощів. При цьому температура повітря не підніметься вище за ту, що була днем ​​раніше.

Четвер, 15 вересня

Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Сонце вигляне на заході, на решті території – дощ. Температурний режим збережеться у межах минулого дня.

П'ятниця, 16 вересня

Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Наприкінці тижня знову підуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +17…+21 вдень. На півдні буде ще тепліше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі