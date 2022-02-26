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В Україну заїхали "сплячі групи" диверсантів, які орендували житло: що треба знати

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Україна, Субота 26 лютого 2022 19:57
В Україну заїхали "сплячі групи" диверсантів, які орендували житло: що треба знати Фото: в Україну заїхали "сплячі групи" диверсантів, які орендували житло (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

На територію України у кожний населений пункт заїхали "сплячі групи" диверсантів. Вони знімали квартири, проживали там і чекали часу "Ч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ВРУ.

Вказано, що в основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів.

"В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, вказані особи зараз використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними.

Нагадаємо, сьогодні військовослужбовці Державної прикордонної служби затримали двох диверсантів біля пункту пропуску "Кучурган".

Також стало відомо, що в Києві диверсанти розставили по місту багато міток. В тому числі - балістичних, мешканців закликають при їх виявленні терміново звертатися до поліції.

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