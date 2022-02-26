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Біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів

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Субота 26 лютого 2022 14:45
Біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів Фото: біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Військовослужбовці Державної прикордонної служби затримали двох диверсантів біля пункту пропуску "Кучурган". Вони фотографували військові об’єкти та інфраструктуру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Російські посіпаки фотографували військові об’єкти та інфраструктуру пункт пропуску "Кучурган". Їх охоронці кордону схопили. Під час затримання диверсанти розбили телефон", - пише пресслужба МВС.

Після огляду мікроавтобуса диверсантів, військові виявили спальні мішки й речі, які підтверджують їх діяльність. Також при собі окупанти мали паспорти невизнаної ПМР.

Фото: біля пункту пропуску "Кучурган" затримали диверсантів (dumskaya.net)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що диверсанти розставлять у містах України різні мітки. У КМДА пояснили, що необхідно робити в таких випадках.

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