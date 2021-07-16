В Україну вперше прилетить вакцина Moderna: Ляшко назвав дату
В Україну прилетить вакцина від коронавірусу Moderna. Вона буде в країні на вихідних.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, потрібно збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи.
"Ми рухаємося в цьому напрямку. Ми нарощуємося - з наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - повідомив голова МОЗ.
Вже провакцинували однією дозою 17% дорослого населення країни, зазначив Ляшко.
Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримання 2 млн доз вакцини Moderna.
Зазначимо, Moderna планує створити мРНК-вакцини проти грипу та ВІЛ.