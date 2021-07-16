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В Україну вперше прилетить вакцина Moderna: Ляшко назвав дату

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 12:26
В Україну вперше прилетить вакцина Moderna: Ляшко назвав дату Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прилетить вакцина від коронавірусу Moderna. Вона буде в країні на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, потрібно збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи.

"Ми рухаємося в цьому напрямку. Ми нарощуємося - з наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - повідомив голова МОЗ.

Вже провакцинували однією дозою 17% дорослого населення країни, зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримання 2 млн доз вакцини Moderna.

Зазначимо, Moderna планує створити мРНК-вакцини проти грипу та ВІЛ.

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