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В Украину впервые прилетит вакцина Moderna: Ляшко назвал дату

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Киев, Пятница 16 июля 2021 12:26
В Украину впервые прилетит вакцина Moderna: Ляшко назвал дату Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прилетит вакцина от коронавируса Moderna. Она будет в стране на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшка в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, нужно увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы.

"Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся - со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - сообщил глава Минздрава.

Уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны, отметил Ляшко.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получение 2 млн доз вакцины Moderna.

Отметим, Moderna планирует создать мРНК-вакцины против гриппа и ВИЧ.

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