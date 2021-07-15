Moderna планує створити мРНК-вакцини проти грипу та ВІЛ

Американська фармкомпанія Moderna планує розробляти вакцин проти різних вірусів, у тому числі ВІЛ. Для цього хочуть використати мРНК технологію, на якій розроблюється вакцина проти коронавірусу.

"Для головного виконавчого директора Moderna Стефане Банселя вакцина від COVID – це лише початок. Він давно обіцяв, якщо технологія мРНК спрацює, це призведе до появи нової гігантської індустрії, здатної лікувати майже все: від хвороб серця до раку й рідкісних генетичних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже тестуються або готуються до випробувань на людях нові вакцини проти десяти вірусів, у тому числі "бустерів" проти коронавірусу, щеплень проти сезонного грипу, ВІЛ та інших. Крім того, на зараз розробляються вакцини від нових вірусів, таких як Nipah та Zika.