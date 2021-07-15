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Moderna планує створити мРНК-вакцини проти грипу та ВІЛ

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США, Четвер 15 липня 2021 03:04
Moderna планує створити мРНК-вакцини проти грипу та ВІЛ Фото: зараз розробляться вакцини і від нових вірусів, таких як Nipah та Zika. ( Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Американська фармкомпанія Moderna планує розробляти вакцин проти різних вірусів, у тому числі ВІЛ. Для цього хочуть використати мРНК технологію, на якій розроблюється вакцина проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Для головного виконавчого директора Moderna Стефане Банселя вакцина від COVID – це лише початок. Він давно обіцяв, якщо технологія мРНК спрацює, це призведе до появи нової гігантської індустрії, здатної лікувати майже все: від хвороб серця до раку й рідкісних генетичних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже тестуються або готуються до випробувань на людях нові вакцини проти десяти вірусів, у тому числі "бустерів" проти коронавірусу, щеплень проти сезонного грипу, ВІЛ та інших. Крім того, на зараз розробляються вакцини від нових вірусів, таких як Nipah та Zika.

Нагадаємо, нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna та Pfizer.

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