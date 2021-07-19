В Україну вперше доставили вакцину Moderna, а в Сумській області напали на прикордонників: новини за вихідні

В Сумській області напали на українських прикордонників, в Україну вперше доставили вакцину від коронавирусу Moderna, поблизу Миколаєва впав вертоліт. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 17-18 липня, - в матеріалі РБК-Україна.

В Сумській області напали на українських прикордонників

18 липня вночі в Сумській області троє невідомих напали на двох прикордонників та заволоділи їх табельною зброєю, після чого втекли. В ДПСУ заявляли, що напад на прикордонників, скоріш за все, скоїли з території України.

Служба безпеки України встановила, що до нападу причетні її співробітники. Спецслужба вже передала підозрюваних у нападі співробітників органам слідства.

В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna

Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія в розмірі 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.

Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів та професійних груп попередніх етапів вакцинації.

Поблизу Миколаєва упав вертоліт, є жертви

Поблизу села Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольоту Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загоранням. Загинули 2 людини - пілот та помічник пілота.

Авіакатастрофа сталася о 06:08. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів. Також рятувальникам довелося деблокувати загиблих.

СБУ викликала Шойгу до Маріуполя для вручення підозри

Служба безпеки України (СБУ) викликала до Маріуполя голову військового відомства Росії Сергія Шойгу для вручення підозри у кримінальній справі щодо керівництва незаконними збройними формуваннями. Він повинен з'явитися до слідчого Тараса Бутенка.

Згідно з повідомленням, Шойгу викликаний на 9 ранку у середу, 20 липня. Шойгу планують вручити письмову підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, та ч. 5 ст. 260 КК України.

На трасі перекинувся пасажирський автобус Київ-Вроцлав, 16 людей госпіталізовані

Вночі 17 липня о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Він прямував за сполученням Київ-Вроцлав. Всередині перебувало 40 людей. В результаті аварії 16 людей з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів.

Повідомляється, що аварія сталася через людину, яка вийшла на проїжджу частину. Водій, уникаючи наїзду на пішохода, з’їхав у кювет.

Визначено переможців Каннського фестивалю

Визначено переможців Каннського фестивалю. Золоту пальмову гілку отримав фільм "Титан" Джулії Дюкорно.

74-й Каннський кінофестиваль проходив у Франції з 6 по 17 липня. Гран-прі Канн отримали фільми "Герой" режисера Асгара Фархіді і "Купе номер шість" режисера Юххо Куосманен. Кращим режисером став Леос Каракс за фільм "Аннетт". Про інших переможців читайте в матеріалі.

В Україну несеться північний циклон Christoph: де вируватиме негода

Погода в Україні в понеділок, 19 липня, принесе грози, дощі, шквальний вітер, місцями град на частину територій. Разом із тим в країні очікується полегшення спеки, проте не скрізь. Синоптики кажуть, що це пов'язано з північним циклоном на ім'я Christoph, атмосферні фронти якого завітають до нас.

Що буде з погодою на початку робочого тижня - читайте в матеріалі.