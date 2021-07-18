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На прикордонників в Сумській області, ймовірно, напали з території України, - ДПСУ

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Сумська область, Неділя 18 липня 2021 17:39
На прикордонників в Сумській області, ймовірно, напали з території України, - ДПСУ Фото: на прикордонників напали в Сумській області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Особи, які сьогодні вночі напали на прикордонників у Сумській області, ймовірно, діяли з території України. Порушень українсько-російського кордону не було зафіксовано.

Про це РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ознак порушення кордону не було, тому залишається тільки напрямок з тилу України", - сказав виданню Демченко.

Нагадаємо, сьогодні вночі троє невідомих напали на прикордонний наряд в Сумській області та відібрали у них зброю. Зброю нападники викинули поблизу місця нападу, але їх наразі розшукують.

Як зазначили в ДПСУ, за напад на прикордонників зловмисники можуть сісти у в'язницю на 15 років. Наразі ведеться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за двома статтями.

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Сумская область напад пограничники Государственная пограничная служба
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На прикордонників в Сумській області, ймовірно, напали з території України, - ДПСУ
На прикордонників в Сумській області, ймовірно, напали з території України, - ДПСУ
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