На прикордонників в Сумській області, ймовірно, напали з території України, - ДПСУ

Особи, які сьогодні вночі напали на прикордонників у Сумській області , ймовірно, діяли з території України. Порушень українсько-російського кордону не було зафіксовано.

"Ознак порушення кордону не було, тому залишається тільки напрямок з тилу України", - сказав виданню Демченко.

Нагадаємо, сьогодні вночі троє невідомих напали на прикордонний наряд в Сумській області та відібрали у них зброю. Зброю нападники викинули поблизу місця нападу, але їх наразі розшукують.

Як зазначили в ДПСУ, за напад на прикордонників зловмисники можуть сісти у в'язницю на 15 років. Наразі ведеться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за двома статтями.