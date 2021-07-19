В Украину впервые доставили вакцину Moderna, а в Сумской области напали на пограничников: новости за выходные

В Сумской области напали на украинских пограничников, в Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna, вблизи Николаева упал вертолет. Подробнее о том, что произошло на выходных, 17-18 июля, - в материале РБК-Украина.

В Сумской области напали на украинских пограничников

Ночью 18 июля в Сумской области трое неизвестных напали на двух пограничников и завладели их табельным оружием, после чего скрылись. В ГПСУ заявляли, что нападение на пограничников, скорее всего, совершили с территории Украины.

Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.

В Украину впервые доставили вакцину от коронавируса Moderna

Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством через глобальный механизм COVAX.

Планируется, что эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

Вблизи Николаева упал вертолет, есть жертвы

Вблизи села Лишнее Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием. Погибли 2 человека - пилот и помощник пилота.

Авиакатастрофа произошла в 06:08. Спасатели ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Также спасателям пришлось деблокировать погибших.

СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала в Мариуполь главу военного ведомства России Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу в отношении руководства незаконными вооруженными формированиями. Он должен явиться к следователю Тарасу Бутенко.

Согласно сообщению, Шойгу вызван на 9 утра в среду, 20 июля. Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины.

На трассе перевернулся пассажирский автобус Киев-Вроцлав, 16 человек госпитализированы

Ночью 17 июля в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев-Вроцлав. Внутри находилось 40 человек. В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

Сообщается, что авария произошла из-за человека, который вышел на проезжую часть. Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет.

Определены победители Каннского фестиваля

Определены победители Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

74-й Каннский кинофестиваль проходил во Франции с 6 по 17 июля. Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен. Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт". О других победителях читайте в материале.

В Украину несется северный циклон Christoph: где будет бушевать непогода

Погода в Украине в понедельник, 19 июля, принесет грозы, дожди, шквальный ветер, местами град на часть территорий. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако не везде. Синоптики говорят, что это связано с северным циклоном по имени Christoph, атмосферные фронты которого посетят нас.