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Рятувальники попередили про пориви вітру в Київській області

Новость на русском → Київ, Понеділок 03 травня 2021 10:22
Рятувальники попередили про пориви вітру в Київській області Фото: очікуються пориви вітру 15-20 м/с. (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В Київській області сьогодні, 3 травня, очікуються пориви вітру. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вдень у Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптики розповіли, що сьогодні, 3 травня, в Україні очікуються дощі та грози в яких областях. Так негода буде на сході країни і частині центральних і південних областей. При цьому температура повітря буде місцями доходити до +24 градусів.

Також в Укргідрометцентрі спрогнозували, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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