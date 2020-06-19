До України повертаються моряки після трьох років в'язниці у Лівії

Сьогодні, 19 червня, додому повернуться 14 українських моряків екіпажу "Рута", яких у 2017 році посадили до лівійської в'язниці. Тоді їх звинуватили у незаконному перевезенні нафти.

Про це повідомляє прес-служба благодійної організації "Ассоль".

Як повідомляється, члени екіпажу "Рута" повернуться до Києва спеціальним авіарейсом близько 13:00. Їхній стан здоров'я оцінюється як задовільний. Моряки є жителями Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

У квітні 2017 року українських моряків танкера "Рута" затримали військово-морські сили Лівії та звинуватили у незаконному перевезенні нафти. Однак за міжнародними морськими конвенціями члени екіпажу відповідають лише за доставлення вантажів. За ліцензії та дозвіл на транспортування вантажів повинен відповідати власник.

Крім того, танкер "Рута" належить Україні та знаходиться на балансі Одеського порту. Однак з 2005 судно було передано в оренду компанії "Manchester Shipping S.A".

Нагадаємо, Міністри закордонних справ України і Лівії Дмитро Кулеба і Мухаммед Сяяла обговорювали питання звільнення з лівійських в'язниць українських моряків.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що співробітники Служби безпеки України викрили незаконну експлуатацію орендованого державного морського судна, через яку в акваторії Лівії затримано 14 українських моряків.