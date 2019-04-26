До України повертаються дощі

Погода в Україні 26 квітня 2019 буде теплою, на заході і сході країни пройдуть дощі, температура повітря вдень до +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі, вдень від +23 до +27, вночі від +8 до +12. На півночі без опадів, хмарно з проясненнями, вдень від +21 до +24, а вночі від +6 до +10. В центрі переважно без опадів, дощі пройдуть лише в Дніпропетровській області, вдень від +21 до +25, вночі від +6 до +10.

На сході дощі, вдень від +21 до +24, вночі від +8 до +12. На півдні вдень від +17 до +21, вночі від +6 до +9. У Криму без опадів, вдень від +17 до +19, вночі від +7 до +9.

Фото: погода в Україні 26 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 26 квітня без опадів, вдень від +22 до +24, вночі від +8 до +10, вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області