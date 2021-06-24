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Понад 500 українських туристів "застрягли" в Греції: в чому причина

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Греція, Четвер 24 червня 2021 14:45
Понад 500 українських туристів "застрягли" в Греції: в чому причина Фото: для повернення українців з Греції організували спецрейси (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян. Вони "застрягли" там через призупинення роботи туристичної компанії Mouzenidis Travel.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що у зв’язку із призупиненням діяльності грецької туристичної компанії Mouzenidis Travel міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мобілізував ресурси дипломатичної служби для надання допомоги українським туристам в Греції.

"Посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агенством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на Батьківщину. Завдяки роботі дипломатів 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Дипломати обіцяють докладати максимальних зусиль, аби жоден український турист в Греції не залишився напризволяще.

Задля уникнення проблемних ситуацій клієнти Mouzenidis Travel перед поїздкою до Греції мають обов‘язково зв‘язатися з готелем для перевірки дійсності придбаного туру.

"Для отримання допомоги в Греції просимо звертатися на цілодобові "гарячі лінії" Посольства України в Афінах: +306932765606, та Консульства України в Салоніках: +306907962985", - закликали в МЗС.

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