Прем'єр Болгарії вирушив до Києва. Планує обговорити військову допомогу Україні, - ЗМІ
Урядова делегація та прем’єр-міністр Кирил Петков вирушили до Києва. Обговорюватимуть військову допомогу Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOVA.
До складу делегації увійшли представники трьох партій з чотирьох, які входять до правлячої коаліції:
- Калоян Ікономов із "Ми продовжуємо зміни";
- Станіслав Балабанов із "Є така нація";
- Атанас Атанасов із "Демократична Болгарія".
Остання ж партія вирішила не надсилати свого представника, оскільки інформації щодо війни проти України їм достатньо.
Також був надісланий й міністр оборони Драгоми Заков й директор Ситуаційного центру Міністерства закордонних справ Антон Марков.
В Києві Петков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Денисом Шмигалем.
Болгарські представники планують відвідати Бородянку, Бучу й Ірпінь, аби побачити руйнування, що були заподіяні Росією.
Делегація вирушить до Польщі першим рейсом й дістанеться України вночі, ймовірно, поїздом.
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