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В Україну повернулися двоє громадян, яких з 2017 року утримували в Іраку

Автор: Дмитро Левицький

В Україну повернулися двоє українців, яких захопили та утримували на території Іраку з липня 2017 року. Мова йде про Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера.

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Про це повідомляє Офіс президента України.

Як розповіли в президентському офісі, повернути українців з полону вдалося завдяки спільній та послідовній роботі ОП, Міністерства закордонних справ та інших державних структур, а координував процес особисто Володимир Зеленський.

"Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають у полоні в будь-якій державі, у тому числі в російському полоні та на окупованих частинах України - Донецької, Луганської областей та Криму, та їхнім родинам, що повернення можливе й обов’язково відбудеться", - заявила омбудсмен Людмила Денісова.

Нагадаємо, навесні цього року поблизу берегів Африки до піратського полону потрапили українські громадяни. Сімох українців звільнили з полону наприкінці травня.

Пізніше з піратського полону звільнили ще одного українця. Моряка відправили в одну з країн ЄС і вже звідти він мав повернутися в Україну.

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