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Кібератака на Україну. Не працюють сайти СБУ, Міноборони та Верховної Ради

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Середа 23 лютого 2022 16:12
Кібератака на Україну. Не працюють сайти СБУ, Міноборони та Верховної Ради Кібератака на Україну. Не працюють сайти СБУ, Міноборони та Верховної Ради (Фото: freepik.com)
Автор: Сергій Сурепін

23 лютого почалася чергова кібератака на Україну. Зокрема, перестав працювати сайт Міністерства закордонних справ України.

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається

23 лютого після 15: 00 за київським часом почалася нова кібератака на Україну. Зараз не працює сайт Міністерства закордонних справ України. Також з труднощами працюють сайти Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Верховної Ради України.

Також з перебоями працює сайт Міністерства внутрішніх справ України. Разом з цим, не працює сайт Кабінету Міністрів України.

Що кажуть киберэксперты

У коментарі РБК-Україна співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович припустив, що на сайти могла бути проведена DDoS-атака.

"Сайти намагаються відкритися, але сильно туплять. Чогось подібного слід було очікувати. Але поки мало інформації",- в коментарі РБК-Україна розповів Баранович.

Що кажуть у кіберполіції

У коментарі РБК-Україна представники кіберполіції повідомили, що поки немає інформації про зломи сайтів урядових відомств.

Що кажуть в ДССІ

Від коментарів РБК-Україна представники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поки утрималися.

Що кажуть у Минцифре

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну. Атаку зробили і на "Дію", але додаток продовжує працювати без збоїв.

Раніше РБК-Україна писало, що хакери здійснили атаку на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Також РБК-Україна писало, як українські мобільні оператори працюють над кібербезпекою.

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