Кібератака на Україну. Не працюють сайти СБУ, Міноборони та Верховної Ради

23 лютого почалася чергова кібератака на Україну. Зокрема, перестав працювати сайт Міністерства закордонних справ України.

Що відбувається

23 лютого після 15: 00 за київським часом почалася нова кібератака на Україну. Зараз не працює сайт Міністерства закордонних справ України. Також з труднощами працюють сайти Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Верховної Ради України.

Також з перебоями працює сайт Міністерства внутрішніх справ України. Разом з цим, не працює сайт Кабінету Міністрів України.

Що кажуть киберэксперты

У коментарі РБК-Україна співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович припустив, що на сайти могла бути проведена DDoS-атака.

"Сайти намагаються відкритися, але сильно туплять. Чогось подібного слід було очікувати. Але поки мало інформації",- в коментарі РБК-Україна розповів Баранович.

Що кажуть у кіберполіції

У коментарі РБК-Україна представники кіберполіції повідомили, що поки немає інформації про зломи сайтів урядових відомств.

Що кажуть в ДССІ

Від коментарів РБК-Україна представники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поки утрималися.

Що кажуть у Минцифре

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну. Атаку зробили і на "Дію", але додаток продовжує працювати без збоїв.