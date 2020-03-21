ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну сьогодні прибудуть майже 30 авіарейсів з українцями

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 16:44
В Україну сьогодні прибудуть майже 30 авіарейсів з українцями
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Додому повернуться близько 6 тисяч громадян

У суботу, 21 березня, в Україну прибудуть 29 авіарейсів з українцями, які опинилися заблокованими за кордоном через заходи протидії коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника МІУ, вчора 37 спеціальними авіарейсами додому повернулися 8 тисяч українських громадян. Сьогодні в Україну повернуться ще близько 6 тисяч українців.

"Існує висока ймовірність введення більш жорстких карантинних режимів в інших країнах. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном і бажаєте повернутися до України, не зволікайте - подбайте про це просто зараз", - наголосив він.

В Україну сьогодні прибудуть майже 30 авіарейсів з українцями

Криклій додав, що всі українці, які повертаються з-за кордону в рамках евакуації, заповнюють санітарні картки та інформуються про необхідність самоізоляції на 14 днів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Польща створить гуманітарний коридор для евакуації українців. Українські громадяни зможуть скористатися рейсами польської авіакомпанії LOT для перельотів в Польщі.

Як писало РБК-Україна, "Укрзалізниця" додатково призначила ще два потяги класу "Інтерсіті+" на 21 березня для евакуації громадян України з Польщі. Поїзди вирушать з Перемишля сьогодні о 13:10 та 15:50.

У МОЗ розповіли, скільки українців перенесуть коронавірус у легкій формі У Хорватії на місяць зупинили громадський транспорт
Новини України евакуаціякарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся