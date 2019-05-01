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Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    01.05.2019 - 10:00
Україну сьогодні накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

У південних, центральних та східних областях грози

Погода в Україні 1 травня 2019 буде дощовою, місцями очікуються грози, температура повітря вдень до +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують значні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті - сильні дощі.

У південних, центральних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, на заході північно-східний, 7-12 м/с.

Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Фото: погода 1 травня

Температура вночі від +3 до +8, вдень від +10 до +15; в Карпатах протягом доби від +3 до +8, в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях вночі від +7 до +12, вдень від +16 до +21.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в більшості областей країни пройдуть дощі, місцями від короткочасних до сильних. В Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. Дощі пройдуть у більшості областей. На півдні країни вплив циклону буде трохи менше. 

Температура повітря буде найнижчою на заході і півночі. Вдень від +9 до +14. Найвищою вона очікується на півдні та в центральних областях від +15 до +22.

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