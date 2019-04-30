В Україну йде дощовий циклон

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В Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи

Погода в Україні: першого травня в більшості областей країни пройдуть дощі, місцями від короткочасних до сильних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденка на своїй сторінці в Facebook.

В Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. Дощі пройдуть у більшості областей. На півдні країни вплив циклону буде трохи менше. Швидкість вітру посилиться практично по всій території України, подекуди навіть до штормових поривів.

"Температура повітря найнижчою буде на заході і півночі. Вдень +9 +14 градусів. Найвищою вона очікується на півдні і в центральних областях, +15 +22 градуси. На сході градуси розбіжаться хто куди: в Харківській області +10 +12, у Луганській - +12 +16 у Донецькій - +17 +20", - повідомила синоптик.

Завтра в Київ циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер, а також прохолодну погоду. Температура повітря прогріється до +11...+13 градусів.

З четверга, 2 травня, в Україні почнеться потепління.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за прогнозами "Укргідрометцентру" 30 квітня в Україні погода буде дощовою і прохолодною. Температура повітря прогріється до +22 градусів. У Києві 30 квітня пройдуть невеликі дощі, вдень від +11 до +13, вночі до +9, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

Крім того, Наталя Діденко повідомила, що 30 квітня дощі з грозами охоплять західні, північні та східні регіони. Опади не торкнуться лише більшості території південних і центральних областей. У більшості областей країни, температура буде коливатися від +9 до +13. Вночі стане прохолодніше, від +3 до +7.