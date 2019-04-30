ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну йде дощовий циклон

Новини » Суспільство    30.04.2019 - 13:42
В Україну йде дощовий циклон
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

В Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи

Погода в Україні: першого травня в більшості областей країни пройдуть дощі, місцями від короткочасних до сильних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденка на своїй сторінці в Facebook.

В Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи. Дощі пройдуть у більшості областей. На півдні країни вплив циклону буде трохи менше. Швидкість вітру посилиться практично по всій території України, подекуди навіть до штормових поривів.

"Температура повітря найнижчою буде на заході і півночі. Вдень +9 +14 градусів. Найвищою вона очікується на півдні і в центральних областях, +15 +22 градуси. На сході градуси розбіжаться хто куди: в Харківській області +10 +12, у Луганській - +12 +16 у Донецькій - +17 +20", - повідомила синоптик.

Завтра в Київ циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер, а також прохолодну погоду. Температура повітря прогріється до +11...+13 градусів.

З четверга, 2 травня, в Україні почнеться потепління.

В Україну йде дощовий циклон

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за прогнозами "Укргідрометцентру" 30 квітня в Україні погода буде дощовою і прохолодною. Температура повітря прогріється до +22 градусів. У Києві 30 квітня пройдуть невеликі дощі, вдень від +11 до +13, вночі до +9, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

Крім того, Наталя Діденко повідомила, що 30 квітня дощі з грозами охоплять західні, північні та східні регіони. Опади не торкнуться лише більшості території південних і центральних областей. У більшості областей країни, температура буде коливатися від +9 до +13. Вночі стане прохолодніше, від +3 до +7.

Україну сьогодні накриють дощі Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Гідрометцентрдиденко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся