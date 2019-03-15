В Україну не пустили ще 23 російські книжки

Іллюстративне фото (kmu.gov.ua)

У книжках виявили ознаки пропаганди держави-агресора

Держкомтелерадіо відмовив у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 23 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Як зазначається, ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин та комуністичного тоталітарного режиму виявлено у книгах московських видавництв "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Ексмо" та самарського видавництва "ИД Бахрах-М".

Зокрема, в Україну не пустили книгу Данили Дьоміна "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", у якій автор чимало сторінок присвячує"могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" і наводить у приклад методи управління країною Сталіним.

Пропаганду комуністичного тоталітарного режиму виявили у дитячій книзі Олени Смєшлівої та Лани Богомаз "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой". Жовтневу революцію сучасні авторки-росіянки називають "одним из величайших событий в истории России", ілюструючи книгу портретами Леніна та червонимипрапорами.

У книгах інших авторів видавництва "Альпина Паблишер" Артура Салякаєва "Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни", Владислава Моісеєва "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" та Михайла Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила" популяризуються російські соціальні мережі "ВКонтакте", "Одноклассники", а також ресурс "maіl.ru "та сервісні портали "Яндекс", доступ до яких в Україні заборонено через поширення ними антиукраїнських гасел та ідей, спрямованих на ліквідацію незалежності нашої держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності.

Також відмовлено у дозволі на ввезення низки книг зарубіжних авторів, в оформленні яких російські видавці використовують символіку держави-агресора, її органів влади та силових структур. Зокрема, на обкладинці книги Деніела Еллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны" видавець ("Альпина Паблишер") розмістив рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" та документального фільму "Путин", що демонструвався в ефірі російських каналів.

Загалом, починаючи з 20 травня 2017 року Держкомтелерадіо надав 2 939 відмов у видачі дозволів на ввезення книжок з РФ.

Нагадаємо, у лютому Державний комітет телебачення та радіомовлення відмовив у видачі дозволів на ввезення з території Росії 19 книжок видавництва "Альпина Паблишер" та "Ексмо".

РБК-Україна писало, що 14 лютого заборонили ввозити в Україну з території РФ книги "Постійне напруга" Романа Сенчина і серії "Подорож навколо світу" (видавець - ТОВ "Видавництво "Е").