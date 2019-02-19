Україна заборонила ввезення ще 19 російських книг

Іллюстративне фото (kmu.gov.ua)

У книгах знайдені ознаки пропаганди держави-агресора

Державний комітет телебачення та радіомовлення відмовив у видачі дозволів на ввезення з території Росії 19 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держкомтелерадіо.

Як повідомляється, ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва "Альпина Паблишер". Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", яка побудована на прикладах роботи владних структур РФ. Не надано дозволу на ввезення книги Ігоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", у якій як мантра повторюються слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Не надано дозволу на ввезення книги журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ТОВ "Ексмо"), у якій використано коментарі відомих росіян, імена яких внесено Міністерством культури України до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Також не розповсюджуватиметься в Україні книга Наталії Малиновської "Записки практикующей ведьмы" (видавництво "АСТ"), передмова до якої рекламує російські телеканали, що задіяні в гібридній війні проти України.

Також у книгарнях не з’явиться книга російського автора Мартина Догерті "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (видавництво "Эксмо"), у якій фальсифікуються історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називаються російськими.

Нагадаємо, 14 лютого заборонили ввезити в Україну з території РФ книги "Постійне напруга" Романа Сенчина і серії "Подорож навколо світу" (видавець - ТОВ "Видавництво "Е").

Відзначимо, ще в 2017 році, в Україні набув чинності порядок вилучення незаконно ввезених російських книг. Він був затверджений постановою Кабінету міністрів від 5 квітня минулого року і опублікований в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".