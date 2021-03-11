В Україну привезли ще одну індійську вакцину. Не від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 9 березня на замовлення міністерства Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну вакцини для захисту дітей від туберкульозу (БЦЖ). Вони були закуплені за кошти державного бюджету.

"450 тисяч доз вакцини БЦЖ вже в Україні... Безпечна та ефективна вакцина вироблена Serum Institute of India, прекваліфікована ВООЗ. Це перша партія БЦЖ, що надійшла в країну цього року. Пізніше Україна отримає ще 640 тисяч доз", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ЮНІСЕФ закупив вакцини за кошти із залишків бюджету 2018 року.

У МОЗ звертають увагу, що щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.