В Украину привезли еще одну индийскую вакцину. Не от коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что 9 марта по заказу министерства Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ). Они были закуплены за средства государственного бюджета.

"450 тысяч доз вакцины уже в Украине... Безопасная и эффективная вакцина произведена Serum Institute of India, преквалифицирована ВОЗ. Это первая партия БЦЖ, поступившая в страну в этом году. Позже Украина получит еще 640 тысяч доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из остатков бюджета 2018 года.

В Минздраве обращают внимание, что прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.