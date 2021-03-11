В Украину привезли еще одну индийскую вакцину. Не от коронавируса
Министерство здравоохранения сообщает, что 9 марта по заказу министерства Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ). Они были закуплены за средства государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"450 тысяч доз вакцины уже в Украине... Безопасная и эффективная вакцина произведена Serum Institute of India, преквалифицирована ВОЗ. Это первая партия БЦЖ, поступившая в страну в этом году. Позже Украина получит еще 640 тысяч доз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из остатков бюджета 2018 года.
В Минздраве обращают внимание, что прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.
Напомним, в конце февраля стало известно, что в Украине в роддомах закончилась вакцина БЦЖ, и детей уже почти месяц не прививают от туберкулеза. Отмечалось, что у болгарской вакцины истек срок годности, а новую правительство так и не закупило.
Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года Министерство здравоохранения инициировало увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагали увеличить до 63 тысяч гривен.