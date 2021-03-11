ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину привезли еще одну индийскую вакцину. Не от коронавируса

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 11:17
В Украину привезли еще одну индийскую вакцину. Не от коронавируса Фото: вакцина БЦЖ (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения сообщает, что 9 марта по заказу министерства Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ). Они были закуплены за средства государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"450 тысяч доз вакцины уже в Украине... Безопасная и эффективная вакцина произведена Serum Institute of India, преквалифицирована ВОЗ. Это первая партия БЦЖ, поступившая в страну в этом году. Позже Украина получит еще 640 тысяч доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из остатков бюджета 2018 года.

В Минздраве обращают внимание, что прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.

Напомним, в конце февраля стало известно, что в Украине в роддомах закончилась вакцина БЦЖ, и детей уже почти месяц не прививают от туберкулеза. Отмечалось, что у болгарской вакцины истек срок годности, а новую правительство так и не закупило.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года Министерство здравоохранения инициировало увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагали увеличить до 63 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины Вакцина
NEWS
Минюст просит суд запретить "Партию Шария"
Минюст просит суд запретить "Партию Шария"
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады